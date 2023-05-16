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В Екатеринбурге на карнизе окна последнего этажа шестнадцатиэтажного дома заметили человека
Общество
Фото: «Академический новости Екатеринбург»
В Академическом районе Екатеринбурга на карнизе окна последнего этажа шестнадцатиэтажного дома заметили человека. Горожане выразили опасение, что это может быть оставленный без присмотра ребенок. В полиции пообещали проверить.
В пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу. Заявили, что информация по данному факту была зарегистрирована в отделе полиции №8, и пообещали, что проведут проверку.
«Прохожие заметили человека в высотке на Академика Парина, 38/8. Человек стоит на карнизе окна на 16 этаже, выглядит жутко»,
– сообщили накануне в телеграм-канале «Академический новости Екатеринбург».
В пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу. Заявили, что информация по данному факту была зарегистрирована в отделе полиции №8, и пообещали, что проведут проверку.
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