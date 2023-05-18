«Беспечным ездокам» Екатеринбурга расскажут о безопасном вождении «железных коней»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Серия лекций для мотоциклистов пройдёт в торгово-развлекательном комплексе «Комсомолл» (Екатеринбург, дублёр Сибирского тракта, 2). В среду вечером (а точнее — в 19:00) «беспечных ездоков» поучат безопасной езде и многому другому полезному.В лекторах заявлены «мотосенсей» Сергей Акула и анестезиолог-реаниматолог Анастасия Гильманова. Он расскажет о том, как мотоциклистам передвигаться по городскому пространству, не нарушая правил дорожного-движения и не рискую попасть в неприятную ситуацию. Она покажет приёмы оказания первой медицинской помощи людям, пострадавшим в ДТП. И всё это — совершенно бесплатно!Ежегодная лекция из серии «МотоЦикл» готовится при поддержке и участии ГИБДД Свердловской области, ЕКПЦ, Центра медицины катастрофы, мотошколы Partizan и команды Мотоджимхана Екатеринбург TEAM.