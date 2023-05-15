Более 8 400 человек пострадали от укусов клещей в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области с начала сезона от укусов клещей пострадали 8 425 человек, в том числе 1 824 ребенка. Это в полтора раза ниже среднемноголетнего уровня.Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, больше всего пострадавших зафиксировано в Слободо-Туринском и Байкаловском муниципальных районах, Пышминском, Рефтинском, Талицком, Новолялинском, Асбестовском и Тугулымском городских округах, Алапаевском районе, Каменске-Уральском и Алапаевске.В Екатеринбурге от присасывания клещей пострадали 2 530 человек (30,1% от всех пострадавших), в том числе 304 ребенка.С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 18 человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 66 человек.