Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге перекроют улицу Отрадную
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движения транспорта по улице Отрадной – в районе пересечения с улицей Репина. Ограничения будут действовать с 13 июня по 11 августа.
Перекрытие связано со строительством тепловых сетей. На участке установят соответствующие дорожные знаки и указатели. По завершении работ рабочие должны будут восстановить все элементы нарушенного благоустройства.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Перекрытие связано со строительством тепловых сетей. На участке установят соответствующие дорожные знаки и указатели. По завершении работ рабочие должны будут восстановить все элементы нарушенного благоустройства.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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