В Екатеринбурге перекроют улицу Отрадную

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движения транспорта по улице Отрадной – в районе пересечения с улицей Репина. Ограничения будут действовать с 13 июня по 11 августа.Перекрытие связано со строительством тепловых сетей. На участке установят соответствующие дорожные знаки и указатели. По завершении работ рабочие должны будут восстановить все элементы нарушенного благоустройства.Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.