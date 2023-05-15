Прокуратура вернула квартиру нижнетагильской пенсионерке, которая по незнанию подарила жилье родственнице





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что между заявительницей и ее дальней родственницей был заключен договор дарения квартиры. Родственница, осуществляя уход за пенсионеркой, воспользовавшись доверительным отношением последней, получила в собственность квартиру путем введения заявительницы в заблуждение относительно существа сделки»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила вернула квартиру 83-летней жительнице, которая из-за юридической неграмотности подписала договор дарения квартиры в пользу своей дальней родственницы, которая за ней ухаживала.Сообщается, что, кроме этого, в момент заключения договора дарения в силу своего возраста, наличия офтальмологического заболевания и юридической неграмотности заявительница не понимала природу и не осознавала последствий заключаемой сделки.В связи с этим прокурор в интересах пожилой женщины направил исковое заявление о признании недействительным договора дарения жилого помещения и применении последствий недействительности сделки путем восстановления права собственности заявителя в отношении объекта недвижимости.Суд требования прокурора удовлетворил. На данный момент судебный акт в законную силу еще не вступил.