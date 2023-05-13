В Екатеринбурге ищут нуждающегося в медицинской помощи 76-летнего мужчину

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут 76-летнего Анатолия Ячменёва. С 20 мая его местонахождение неизвестно. Отмечается, что он нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».Мужчина ростом 180 сантиметров, худощавого телосложения, бритый наголо, со светло-карими глазами. В день пропажи был одет в коричневую куртку, синие спортивные штаны с белыми лампасами, синюю спортивную кофту, черные туфли и темно-серую кепку.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят звонить волонтерам по телефонам: 8-800-700-54-52 или 8-904-383-17-48 (Наталья); или обращаться по номеру «112».