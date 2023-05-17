Более 100 детей приняли участие во всероссийском форуме «ArtНавигатор» в Екатеринбурге

Фото: пресс-служба УГМК

– рассказала Юлия Нутенко, директор фонда «Дети России».

«Два дня дети провели с экспертами по четырём направлениям в полном погружении в свой вид творчества. Результат интенсивной, успешной работы показали на гала-концерте в последний день Форума. Домой они увезли не только награды, положительные эмоции, но и знания»,