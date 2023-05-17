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Более 100 детей приняли участие во всероссийском форуме «ArtНавигатор» в Екатеринбурге

12.00 Понедельник, 22 мая 2023
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
В Екатеринбурге завершился всероссийский форум юных дарований «ArtНавигатор», участниками которого стали более 100 детей из разных регионов России. Организатором выступил благотворительный фонд «Дети России», основанный «УГМК».


Фото: пресс-служба УГМК


Как рассказали «Вечерним ведомостям» в благотворительном фонде, в форуме участвовали ребята от 10 до 16 лет из Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Владимирской, Кемеровской, Пензенской, Ульяновской областей, республик Башкортостан и Дагестан, Москвы и Санкт-Петербурга. Все участники прошли конкурсный отбор и победили в одной из номинаций: эстрадный вокал, хореография, ИЗО, журналистика.

«Два дня дети провели с экспертами по четырём направлениям в полном погружении в свой вид творчества. Результат интенсивной, успешной работы показали на гала-концерте в последний день Форума. Домой они увезли не только награды, положительные эмоции, но и знания»,

– рассказала Юлия Нутенко, директор фонда «Дети России».


Отмечается, что с участниками форума работали именитые и опытные наставники. Победители в номинации «изобразительное искусство» осваивали объёмное моделирование и изучали архитектурный подход к художественному творчеству под руководством Инны и Валерия Салиховых, основателей и наставников московской студии архитектуры и дизайна «ФА-САД».


Фото: пресс-служба УГМК


Вокалисты погрузились в музыкальное искусство под руководством Елены Солдатовой, певицы, композитора, педагога высшей квалификационной категории по вокалу и худрука студии «МегаСаунд» Московского Дворца Пионеров.

«Мы занимались постановкой номера на мелодию гимна форума, которую написала Элеонора Калашникова. Это новый ритм, новый стиль, было очень здорово и очень трудно. Каждый ребёнок сделал движение вперед»,

– сказала Елена Валентиновна.



Фото: пресс-служба УГМК


Начинающие журналисты прошли творческий нетворкинг от информационного агентства «Европейско-Азиатские Новости» при участии Свердловского творческого союза журналистов. В первый день мероприятия юнкоры обогатились знаниями о том, как бороться с фейками, вести репортажи и продвигать телеграм-канал. Благодаря этому ко второму дню мероприятия собственный телеграм-канал форума работал в режиме «взрослого» новостного агентства.

Участники и солисты хореографических коллективов познакомились с Ильшатом Шабаевым. Танцовщик, хореограф, победитель шоу «Танцы на ТНТ», победитель шоу «Звезда танцпола» на телеканале MTV, актер, артист мюзиклов поставил для ребят номер на мелодию гимна форума «ArtНавигатор».


Фото: пресс-служба УГМК


По словам наставника, эти два дня были насыщенными и сложными. Для многих финалистов, которые танцуют в народном стиле или в классической хореографии, лексика была незнакомой. Однако, по мнению Ильшата, всем подопечным удалось заложить основу для позитивных изменений.


Фото: пресс-служба УГМК


Организаторы уверены: каждый участник форума расширил творческие горизонты, обрел новые навыки и цели. Пилотный проект благотворительного фонда «Дети России» перешел в формат ежегодного, и участники «ArtНавигатор»-2023 уже ждут нового этапа.


Фото: пресс-служба УГМК


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:41 После гибели трехлетнего мальчика в свердловском поселке Ертарский возбудили уголовное дело
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14:07 В свердловском Минздраве призвали при появлении кашля из-за дыма обращаться за медпомощью
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