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Более 100 детей приняли участие во всероссийском форуме «ArtНавигатор» в Екатеринбурге
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
В Екатеринбурге завершился всероссийский форум юных дарований «ArtНавигатор», участниками которого стали более 100 детей из разных регионов России. Организатором выступил благотворительный фонд «Дети России», основанный «УГМК».
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в благотворительном фонде, в форуме участвовали ребята от 10 до 16 лет из Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Владимирской, Кемеровской, Пензенской, Ульяновской областей, республик Башкортостан и Дагестан, Москвы и Санкт-Петербурга. Все участники прошли конкурсный отбор и победили в одной из номинаций: эстрадный вокал, хореография, ИЗО, журналистика.
Отмечается, что с участниками форума работали именитые и опытные наставники. Победители в номинации «изобразительное искусство» осваивали объёмное моделирование и изучали архитектурный подход к художественному творчеству под руководством Инны и Валерия Салиховых, основателей и наставников московской студии архитектуры и дизайна «ФА-САД».
Вокалисты погрузились в музыкальное искусство под руководством Елены Солдатовой, певицы, композитора, педагога высшей квалификационной категории по вокалу и худрука студии «МегаСаунд» Московского Дворца Пионеров.
Начинающие журналисты прошли творческий нетворкинг от информационного агентства «Европейско-Азиатские Новости» при участии Свердловского творческого союза журналистов. В первый день мероприятия юнкоры обогатились знаниями о том, как бороться с фейками, вести репортажи и продвигать телеграм-канал. Благодаря этому ко второму дню мероприятия собственный телеграм-канал форума работал в режиме «взрослого» новостного агентства.
Участники и солисты хореографических коллективов познакомились с Ильшатом Шабаевым. Танцовщик, хореограф, победитель шоу «Танцы на ТНТ», победитель шоу «Звезда танцпола» на телеканале MTV, актер, артист мюзиклов поставил для ребят номер на мелодию гимна форума «ArtНавигатор».
По словам наставника, эти два дня были насыщенными и сложными. Для многих финалистов, которые танцуют в народном стиле или в классической хореографии, лексика была незнакомой. Однако, по мнению Ильшата, всем подопечным удалось заложить основу для позитивных изменений.
Организаторы уверены: каждый участник форума расширил творческие горизонты, обрел новые навыки и цели. Пилотный проект благотворительного фонда «Дети России» перешел в формат ежегодного, и участники «ArtНавигатор»-2023 уже ждут нового этапа.
Фото: пресс-служба УГМК
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в благотворительном фонде, в форуме участвовали ребята от 10 до 16 лет из Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Владимирской, Кемеровской, Пензенской, Ульяновской областей, республик Башкортостан и Дагестан, Москвы и Санкт-Петербурга. Все участники прошли конкурсный отбор и победили в одной из номинаций: эстрадный вокал, хореография, ИЗО, журналистика.
«Два дня дети провели с экспертами по четырём направлениям в полном погружении в свой вид творчества. Результат интенсивной, успешной работы показали на гала-концерте в последний день Форума. Домой они увезли не только награды, положительные эмоции, но и знания»,
– рассказала Юлия Нутенко, директор фонда «Дети России».
Отмечается, что с участниками форума работали именитые и опытные наставники. Победители в номинации «изобразительное искусство» осваивали объёмное моделирование и изучали архитектурный подход к художественному творчеству под руководством Инны и Валерия Салиховых, основателей и наставников московской студии архитектуры и дизайна «ФА-САД».
Фото: пресс-служба УГМК
Вокалисты погрузились в музыкальное искусство под руководством Елены Солдатовой, певицы, композитора, педагога высшей квалификационной категории по вокалу и худрука студии «МегаСаунд» Московского Дворца Пионеров.
«Мы занимались постановкой номера на мелодию гимна форума, которую написала Элеонора Калашникова. Это новый ритм, новый стиль, было очень здорово и очень трудно. Каждый ребёнок сделал движение вперед»,
– сказала Елена Валентиновна.
Фото: пресс-служба УГМК
Начинающие журналисты прошли творческий нетворкинг от информационного агентства «Европейско-Азиатские Новости» при участии Свердловского творческого союза журналистов. В первый день мероприятия юнкоры обогатились знаниями о том, как бороться с фейками, вести репортажи и продвигать телеграм-канал. Благодаря этому ко второму дню мероприятия собственный телеграм-канал форума работал в режиме «взрослого» новостного агентства.
Участники и солисты хореографических коллективов познакомились с Ильшатом Шабаевым. Танцовщик, хореограф, победитель шоу «Танцы на ТНТ», победитель шоу «Звезда танцпола» на телеканале MTV, актер, артист мюзиклов поставил для ребят номер на мелодию гимна форума «ArtНавигатор».
Фото: пресс-служба УГМК
По словам наставника, эти два дня были насыщенными и сложными. Для многих финалистов, которые танцуют в народном стиле или в классической хореографии, лексика была незнакомой. Однако, по мнению Ильшата, всем подопечным удалось заложить основу для позитивных изменений.
Фото: пресс-служба УГМК
Организаторы уверены: каждый участник форума расширил творческие горизонты, обрел новые навыки и цели. Пилотный проект благотворительного фонда «Дети России» перешел в формат ежегодного, и участники «ArtНавигатор»-2023 уже ждут нового этапа.
Фото: пресс-служба УГМК
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