В Екатеринбурге более десяти кубометров пластика из «оранжевых сеток» отправили на сортировку

Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»





– отметил Илья Ковригин. «Вместе с этим мы видим, что жители частного сектора к сортировке подходят не совсем осознанно. Здесь морфология показывает, что большую часть сетчатых контейнеров составляет смешанный мусор, примерно 60 процентов. Это значит, что жители частных домов выбрасывают в такие сетки все подряд, качество их отходов в сетках не отличается от содержимого контейнеров с несортируемым мусором»,

Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»





– подчеркнули в организации. «Тем, кто не заинтересован в раздельном сборе, следует выбрасывать весь мусор только в бак для несортируемых отходов и не путать контейнеры с сетками»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге более десяти кубометров пластика, который горожане оставляли в оранжевых сетках, установленных на мусорных площадках «Спецавтобазой», отправили на сортировку и дальнейшую переработку. Такие сетки в уральской столице стали появляться в начале года.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза», на сегодняшний день в городе установлено 1493 сетки для сбора пластика на более, чем 1200 контейнерных площадках в разных районах. Одна такая сетка объемом 1,1 кубометра вмещает в себя до 40 килограмм пластиковых отходов.По словам инженера-эколога ЕМУП «Спецавтобазы» Ильи Ковригина, люди, живущие в многоквартирных домах, охотно пользуются такими контейнерами. В среднем общий процент вторсырья в их сетках составляет 70-80 процентов. Так, по его словам, активнее и лучше остальных сортируют пластик жители Верх-Исетского, Кировского и Ленинского районов.Отходы из сеток забирает отдельный мусоровоз и увозит все на мусоросортировочный комплекс «Широкореченский», где их разбирают по видам, прессуют в кипы, а дальше отправляют на переработку. Такой способ обработки ТКО позволяет уменьшить нагрузку на полигоны и увеличить число отходов, отправляемых во вторичное производство.В «Спецавтобазе» также напомнили, что в сетки для сбора пластика необходимо опускать только пластиковые отходы в чистом сухом и смятом виде – нужно вылить все содержимое из бутылки, сполоснуть и убрать из нее воздух. Это позволяет забирать больше отходов за один рейс.Екатеринбуржцев также просят не складывать в оранжевые сетки другой мусор: стекло, остатки от еды, электроприборы, одежду и обувь, лампочки, батарейки, детские игрушки и так далее.