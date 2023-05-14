В свердловском Минздраве призвали при появлении кашля из-за дыма обращаться за медпомощью





– сказали в ведомстве. «При возникновении кашля, затруднения дыхания, а также при обострении имеющихся хронических заболеваний органов дыхания, в том числе бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких, вызванных задымлением от лесных пожаров, просим незамедлительно обращаться в медицинские организации (поликлинические подразделения, приемные отделения стационаров) для оказания медицинской помощи!»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В министерстве здравоохранения Свердловской области призвали при возникновении кашля или затруднения дыхания из-за дыма от лесных пожаров незамедлительно обращаться в поликлиники или больницы. Людей обещают принимать круглосуточно.Кроме этого, людям, страдающим хроническими заболеваниями органов дыхания и системы кровообращения, рекомендовали обращаться в поликлинику для прохождения внепланового диспансерного осмотра. Соответствующие поручения были даны главным врачам всех государственных медицинских учреждений региона.