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В свердловском Минздраве призвали при появлении кашля из-за дыма обращаться за медпомощью
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В министерстве здравоохранения Свердловской области призвали при возникновении кашля или затруднения дыхания из-за дыма от лесных пожаров незамедлительно обращаться в поликлиники или больницы. Людей обещают принимать круглосуточно.
Кроме этого, людям, страдающим хроническими заболеваниями органов дыхания и системы кровообращения, рекомендовали обращаться в поликлинику для прохождения внепланового диспансерного осмотра. Соответствующие поручения были даны главным врачам всех государственных медицинских учреждений региона.
«При возникновении кашля, затруднения дыхания, а также при обострении имеющихся хронических заболеваний органов дыхания, в том числе бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких, вызванных задымлением от лесных пожаров, просим незамедлительно обращаться в медицинские организации (поликлинические подразделения, приемные отделения стационаров) для оказания медицинской помощи!»,
– сказали в ведомстве.
Кроме этого, людям, страдающим хроническими заболеваниями органов дыхания и системы кровообращения, рекомендовали обращаться в поликлинику для прохождения внепланового диспансерного осмотра. Соответствующие поручения были даны главным врачам всех государственных медицинских учреждений региона.
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