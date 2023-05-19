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У екатеринбурженки из-за незакрытой двери убежала малолетняя дочь
Общество
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
Вчера, 20 мая, около 19.30 в Екатеринбурге к участковому пункту полиции на Ленина,12, пришла женщина с малолетней девочкой. Она рассказала, что нашла ребенка на улице совсем одного. Малышка была без обуви, только в колготках и футболке.
Правоохранители дали девочке печенье и попытались узнать, как ее зовут и где ее родители, но девочка ничего не ответила. Однако полицейским удалось заметить на футболке ребенка фамилию. Тогда с помощью местных жителей через городские чаты сотрудники полиции смогли найти данные матери и позвонить ей.
Женщина к тому времени уже обнаружила пропажу и искала ребенка. Полицейские успокоили маму, сообщив, что с девочкой все в порядке. Оказалось, что екатеринбурженка отлучилась на несколько минут из дома, забыв закрыть двери. Этого времени было достаточно для того, чтобы малышка выскочила из дома и ушла гулять по дворам.
Правоохранители передали маме ребенка, попросив впредь не оставлять девочку без присмотра.
«Неравнодушная прохожая попыталась выяснить у жителей ближайших домов чей это ребенок, но никто не смог узнать девочку. Тогда женщина принесла найденыша в полицию»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-группе УМВД.
Правоохранители дали девочке печенье и попытались узнать, как ее зовут и где ее родители, но девочка ничего не ответила. Однако полицейским удалось заметить на футболке ребенка фамилию. Тогда с помощью местных жителей через городские чаты сотрудники полиции смогли найти данные матери и позвонить ей.
Женщина к тому времени уже обнаружила пропажу и искала ребенка. Полицейские успокоили маму, сообщив, что с девочкой все в порядке. Оказалось, что екатеринбурженка отлучилась на несколько минут из дома, забыв закрыть двери. Этого времени было достаточно для того, чтобы малышка выскочила из дома и ушла гулять по дворам.
Правоохранители передали маме ребенка, попросив впредь не оставлять девочку без присмотра.
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