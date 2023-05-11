Лимоны с вредителем прибыли в Свердловскую область из Африки

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Свердловскую область из Южной Африки привезли три тонны лимонов, в которых был обнаружен карантинный вредитель – красная померанцевая щитовка.Вредителя обнаружили специалисты Свердловского референтного центра Россельхознадзора, проводившие исследование образцов поступивших на территорию региона фруктов.Красная померанцевая щитовка особо опасна для посадочного материала, но зараженная вредителями продукция в виде плодов не представляет значительной фитосанитарной угрозы. С учетом данных фактов было принято решение разрешить ввоз трех тонн лимонов из Юной Африки в Свердловскую область.Aonidiella aurantii представляет собой полужесткокрылых насекомых-кокцид, относящихся к роду Aonidiella семейства щитовки. Является опасным вредителем цитрусовых, розы, оливы, провоцирует опадение листьев и плодов, ведет к усыханию растений. В результате воздействия щитовки растения слабнут, снижаются урожаи, а также качество плодов.Вредитель распространен по всей Земле. Он атакует растения, относящиеся к нескольким десяткам семейств. В апреле на территории региона из всех вредителей при проведении исследований Свердловским референтным центром Россельхознадзора Aonidiella aurantii выявлялась наиболее часто.