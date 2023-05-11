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Лимоны с вредителем прибыли в Свердловскую область из Африки
Общество
Фото: Алиса Левина / Вечерние ведомости
В Свердловскую область из Южной Африки привезли три тонны лимонов, в которых был обнаружен карантинный вредитель – красная померанцевая щитовка.
Вредителя обнаружили специалисты Свердловского референтного центра Россельхознадзора, проводившие исследование образцов поступивших на территорию региона фруктов.
Красная померанцевая щитовка особо опасна для посадочного материала, но зараженная вредителями продукция в виде плодов не представляет значительной фитосанитарной угрозы. С учетом данных фактов было принято решение разрешить ввоз трех тонн лимонов из Юной Африки в Свердловскую область.
Aonidiella aurantii представляет собой полужесткокрылых насекомых-кокцид, относящихся к роду Aonidiella семейства щитовки. Является опасным вредителем цитрусовых, розы, оливы, провоцирует опадение листьев и плодов, ведет к усыханию растений. В результате воздействия щитовки растения слабнут, снижаются урожаи, а также качество плодов.
Вредитель распространен по всей Земле. Он атакует растения, относящиеся к нескольким десяткам семейств. В апреле на территории региона из всех вредителей при проведении исследований Свердловским референтным центром Россельхознадзора Aonidiella aurantii выявлялась наиболее часто.
Вредителя обнаружили специалисты Свердловского референтного центра Россельхознадзора, проводившие исследование образцов поступивших на территорию региона фруктов.
Красная померанцевая щитовка особо опасна для посадочного материала, но зараженная вредителями продукция в виде плодов не представляет значительной фитосанитарной угрозы. С учетом данных фактов было принято решение разрешить ввоз трех тонн лимонов из Юной Африки в Свердловскую область.
Aonidiella aurantii представляет собой полужесткокрылых насекомых-кокцид, относящихся к роду Aonidiella семейства щитовки. Является опасным вредителем цитрусовых, розы, оливы, провоцирует опадение листьев и плодов, ведет к усыханию растений. В результате воздействия щитовки растения слабнут, снижаются урожаи, а также качество плодов.
Вредитель распространен по всей Земле. Он атакует растения, относящиеся к нескольким десяткам семейств. В апреле на территории региона из всех вредителей при проведении исследований Свердловским референтным центром Россельхознадзора Aonidiella aurantii выявлялась наиболее часто.
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