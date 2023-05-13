В уральской столице ищут 89-летнего пенсионера, пропавшего накануне

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В уральской столице разыскивают 89-летнего Генриха Ва́гина. Вчера, 19 мая, он ушел на прогулку и не вернулся. Известно, что мужчина нуждается в медицинской помощи.Мужчина ростом 160 сантиметров, нормального телосложения, с седыми волосами и зелено-карими глазами. Одежда, в которой был пропавший неизвестна. Обычно пенсионер передвигается с помощью черной трости, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.Всех, кто может что-либо знать о том, где может находиться дедушка, просят звонить волонтерам по телефонам: 8-800-700-54-52, 8-904-383-17-48 (Наталья); или обращаться по номеру «112».