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В Екатеринбурге 11-летний мальчик неудачно упал в овраг и повредил ногу
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Вчера вечером в Екатеринбурге на заброшенной строительной площадке на улице Народного Фронта с отвесного склона в овраг упал 11-лений мальчик. В результате падения он серьезно повредил ногу и не мог самостоятельно выбраться.
На помощь к мальчик прибыла группа спасателей, которые провели иммобилизацию поврежденной ноги, после чего на спинальном щите подняли ребенка наверх и передали бригаде медицинской помощи, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
На помощь к мальчик прибыла группа спасателей, которые провели иммобилизацию поврежденной ноги, после чего на спинальном щите подняли ребенка наверх и передали бригаде медицинской помощи, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«В спасательной операции от МЧС России участвовали шесть человек и одна единица техники»,
– подытожили в ведомстве.
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