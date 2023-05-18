В Екатеринбурге 11-летний мальчик неудачно упал в овраг и повредил ногу





– подытожили в ведомстве. «В спасательной операции от МЧС России участвовали шесть человек и одна единица техники»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера вечером в Екатеринбурге на заброшенной строительной площадке на улице Народного Фронта с отвесного склона в овраг упал 11-лений мальчик. В результате падения он серьезно повредил ногу и не мог самостоятельно выбраться.На помощь к мальчик прибыла группа спасателей, которые провели иммобилизацию поврежденной ноги, после чего на спинальном щите подняли ребенка наверх и передали бригаде медицинской помощи, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.