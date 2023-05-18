«ЗооЗащита» проведёт воскресный фестиваль в парке Маяковского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В последний день недели, 21 мая, в Центральном парке культуры и отдыха пройдёт фестиваль «Дорога домой». Организует его благотворительный фонд «ЗооЗащита», который хорошо известен екатеринбуржцам своей поддержкой бездомным животным.«Дорога домой» стал уже традиционным мероприятием от «ЗооЗащиты». Главная цель этого фестиваля — найти новый для оказавшихся без постоянного крова собак и кошек. Соответственно, проводится он с расчётом на то, что его посетят те горожане, которые готовы взять под свою опеку обездоленного питомца.Но фестиваль не был бы фестивалем, если бы ограничивался только показом «дворян». В программе «Дороги домой» — много интересного и полезного. Так, в воскресенье в ЦПКиО в рамках феста будут выступать дрессированные собаки, а опытный кинолог поделиться своими знаниями с владельцами собак или с теми, кто только собирается взять домой щенка. Информативную лекцию о содержании домашних животных прочтёт ветеринарный врач. А для маленьких посетителей парка в этот день устроят викторину (с подарками победителям, разумеется).Начнётся фестиваль «Дорога домой» в полдень и продлится до 16:00. Вход на все фестивальные события свободный.