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В Екатеринбурге 4 июня из-за забега перекроют центр города
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 4 июня должен пройти полумарафон «ЗаБег», в связи с чем центр города будет перекрыт на время проведения мероприятий. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе городской администрации.
Марафон будет стартовать от площади 1905 года. Организаторы предлагают участникам четыре дистанции на выбор: 1, 5, 10 или 21,1 километра.
Ограничения для транспорта будет действовать с 08.30 до 15.00. В этот период нельзя будет проехать по следующим улицам:
– Бориса Ельцина – от Челюскинцев до 8 Марта;
– 8 Марта – от Бориса Ельцина до Малышева;
– по проспекту Ленина – от Хохрякова до Карла Либкнехта;
– по Толмачева – от проспекта Ленина до Царской;
– по Царской – от Толмачева до Николая Никонова.
Также с 1 июня 00.00 4 июня до 23.00 будет закрыта парковка автомобилей на площади 1905 года и всех уже перечисленных участках дорог.
Зарегистрироваться в забеге и узнать больше можно на сайте проекта.
Марафон будет стартовать от площади 1905 года. Организаторы предлагают участникам четыре дистанции на выбор: 1, 5, 10 или 21,1 километра.
«Маршруты пройдут с видом на знаковые достопримечательности мегаполиса: Администрацию города Екатеринбурга, набережную, усадьбу Расторгуева-Харитонова, Оперный театр, Правительство Свердловской области»,
– рассказали в мэрии.
Ограничения для транспорта будет действовать с 08.30 до 15.00. В этот период нельзя будет проехать по следующим улицам:
– Бориса Ельцина – от Челюскинцев до 8 Марта;
– 8 Марта – от Бориса Ельцина до Малышева;
– по проспекту Ленина – от Хохрякова до Карла Либкнехта;
– по Толмачева – от проспекта Ленина до Царской;
– по Царской – от Толмачева до Николая Никонова.
Также с 1 июня 00.00 4 июня до 23.00 будет закрыта парковка автомобилей на площади 1905 года и всех уже перечисленных участках дорог.
Зарегистрироваться в забеге и узнать больше можно на сайте проекта.
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