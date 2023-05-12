В Нижнем Тагиле ради массового забега остановят трамвайное движение

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ближайшее воскресенье, 21 мая, в Нижнем Тагиле ради массового забега ЕВРАЗа «Дай пять!» перекроют центральные улицы. Вместе с тем в центре города будет остановлено трамвайное движение.Ограничения будут действовать с 07.00 до 15.00. В этот период будет перекрыт проспект Ленина, часть проспекта Мира и ряд прилегающих участков улиц.В связи с этим движение трамвайных вагонов будет организовано иначе. От Гальянки можно будет добраться до остановки «Островского» с интервалом пять-шесть минут. А от «Островского» до «Приречного микрорайона» трамваи будут курсировать каждые шесть-семь минут.Маршруты №8 и №12 будут доезжать только до остановки «Отделение дороги» на улице Садовая. Интервал движения 8-го маршрута 30-38 минут и 12-го маршрута 17-18 минут, рассказали в МУП «Тагильский трамвай».