Более 1800 протоколов составили свердловские огнеборцы за несоблюдение противопожарного режима





– сказали в ведомстве. «Мы напоминаем свердловчанам о необходимости соблюдать запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, разведение костров, в том числе в бочках, мангалах»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области сотрудники МЧС составили 1841 протоколов за несоблюдение требований особого противопожарного режима, который был объявлен в регионе с 15 апреля. Патрулирование спасатели совместно с полицией проводят каждый день.Патрульно-контрольные группы ежедневно проверяют территории частного сектора, садовых товариществ, береговых и лесопарковых зон.Также специалистами ведомства было возбуждено 940 административных расследований по факту нарушения требований пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.