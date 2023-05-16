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Более 1800 протоколов составили свердловские огнеборцы за несоблюдение противопожарного режима
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Свердловской области сотрудники МЧС составили 1841 протоколов за несоблюдение требований особого противопожарного режима, который был объявлен в регионе с 15 апреля. Патрулирование спасатели совместно с полицией проводят каждый день.
Патрульно-контрольные группы ежедневно проверяют территории частного сектора, садовых товариществ, береговых и лесопарковых зон.
Также специалистами ведомства было возбуждено 940 административных расследований по факту нарушения требований пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Патрульно-контрольные группы ежедневно проверяют территории частного сектора, садовых товариществ, береговых и лесопарковых зон.
Также специалистами ведомства было возбуждено 940 административных расследований по факту нарушения требований пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
«Мы напоминаем свердловчанам о необходимости соблюдать запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, разведение костров, в том числе в бочках, мангалах»,
– сказали в ведомстве.
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16 мая 2023