В столице Урала хотят построить духовно-просветительский центр в сквере у Ново-Тихвинского монастыря

– говорится в документах.

«"Духовно-просветительский центр" представляет собой одноэтажное здание. Объем здания вписан в существующий рельеф таким образом, что основные помещения являются цокольным этажом, а над покрытием этажа размещается зона благоустройства с площадками для прогулок и отдыха»,