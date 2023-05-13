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В столице Урала хотят построить духовно-просветительский центр в сквере у Ново-Тихвинского монастыря
Общество
Фото: проектная документация
В столице Урала планируют построить духовно-просветительский центр у Ново-Тихвинского монастыря. Проект строительства центра уже одобрило свердловское управление государственной охраны объектов культурного наследия.
Из материалов, опубликованных на сайте свердловского управления государственной охраны объектов культурного наследия, следует, что строительство центра планируется на месте сквера в районе улицы Декабристов и Университетского переулка.
Участок принадлежит монастырю на основании договора безвозмездного пользования.
Проект будущего здания уже согласовали эксперты, оценившие стройку с точки зрения сохранения окружающих объектов культурного наследия. Речь идет о комплексе зданий Ново-Тихвинского монастыря и Александро-Невском соборе, возле которых хотят строить духовно-просветительский центр.
Проектировщики объяснили такое решение стремлением не закрывать центральный вид на «восточный фасад объекта культурного наследия "Главный корпус"».
В Екатеринбургской епархии пока не комментировали строительство центра.
Из материалов, опубликованных на сайте свердловского управления государственной охраны объектов культурного наследия, следует, что строительство центра планируется на месте сквера в районе улицы Декабристов и Университетского переулка.
Участок принадлежит монастырю на основании договора безвозмездного пользования.
Проект будущего здания уже согласовали эксперты, оценившие стройку с точки зрения сохранения окружающих объектов культурного наследия. Речь идет о комплексе зданий Ново-Тихвинского монастыря и Александро-Невском соборе, возле которых хотят строить духовно-просветительский центр.
«"Духовно-просветительский центр" представляет собой одноэтажное здание. Объем здания вписан в существующий рельеф таким образом, что основные помещения являются цокольным этажом, а над покрытием этажа размещается зона благоустройства с площадками для прогулок и отдыха»,
– говорится в документах.
Проектировщики объяснили такое решение стремлением не закрывать центральный вид на «восточный фасад объекта культурного наследия "Главный корпус"».
В Екатеринбургской епархии пока не комментировали строительство центра.
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