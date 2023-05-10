На Эльбрус доставили флаг к юбилею Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Необычный подарок Екатеринбургу на 300-летний юбилей устроили семеро уральцев. Они подняли на вершину самой высокой горы России и Европы флаг с соответствующими знаками и надписями.На полотнище флага размещена надпись «Екатеринбург-Эльбрус». Под ней красуется символический знак, разработанный к юбилею города. По левому краю флага пущена полоса жёлтого, зелёного и синего цветов (то есть, цветов официального флага Екатеринбурга). Теперь этот стяг оказался на высоте более 5 с половиной тысяч метров. Но оставлять его там не собираются. Альпинисты забрали его с собой при спуске, а по возвращении в родной город передадут в коллекцию Музея истории Екатеринбурга.Как сообщает сайт администрации Екатеринбурга, в экспедиции, поднявшей флаг на Эльбрус участвовало 7 альпинистов. На штурм вершины у них ушло около 10 часов. При этом, температура воздуха в местах подъёма доходила до -30 градусов Цельсия.