Улица Старых Большевиков станет местом воскресной прогулки в рамках «Эльмашеведения»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жители Екатеринбурга продолжают совместно исследовать микрорайон Эльмаш — одну из двух половинок Орджоникидзевского административного района города. В ближайшее воскресенье, 21 мая, объектом таких исследований станет улица Старых Большевиков.Прогулка по Старых Большевиков будет организована в рамках проекта «Эльмашеведение», курирует который хорошо известный екатеринбуржцам историк и краевед Евгений Бурденков. В воскресный полдень он поведёт группу интересующихся от здания «Пространства Заря» (улица Баумана, 2). По дороге он расскажет историю улицы, покажет наиболее интересные архитектурные объекты на ней, напомнит об интересных случаях, которые в разное время происходили на этой территории микрорайона. Особое внимание во время прогулки будет уделено Дворцу культуры «Уралэлектротяжмаша» (бывшему ДК УЭТМ) и областной больнице №23.Проект «Эльмашеведение» реализуется при поддержке сети кинотеатров «Премьер Зал». В его рамках уже прошло несколько информационных прогулок по микрорайону. Прогулки платные, приобрести билет на ближайшую можно по ссылке.