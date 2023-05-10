Возрастное ограничение 18+

Улица Старых Большевиков станет местом воскресной прогулки в рамках «Эльмашеведения»

19.06 Четверг, 18 мая 2023
Общество
Фото: Владислав Постников
Жители Екатеринбурга продолжают совместно исследовать микрорайон Эльмаш — одну из двух половинок Орджоникидзевского административного района города. В ближайшее воскресенье, 21 мая, объектом таких исследований станет улица Старых Большевиков.

Прогулка по Старых Большевиков будет организована в рамках проекта «Эльмашеведение», курирует который хорошо известный екатеринбуржцам историк и краевед Евгений Бурденков. В воскресный полдень он поведёт группу интересующихся от здания «Пространства Заря» (улица Баумана, 2). По дороге он расскажет историю улицы, покажет наиболее интересные архитектурные объекты на ней, напомнит об интересных случаях, которые в разное время происходили на этой территории микрорайона. Особое внимание во время прогулки будет уделено Дворцу культуры «Уралэлектротяжмаша» (бывшему ДК УЭТМ) и областной больнице №23.

Проект «Эльмашеведение» реализуется при поддержке сети кинотеатров «Премьер Зал». В его рамках уже прошло несколько информационных прогулок по микрорайону. Прогулки платные, приобрести билет на ближайшую можно по ссылке.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Улица Бориса Ельцина преобразится к 300-летию Екатеринбурга
10 мая 2023
В 2023 году в Екатеринбурге обещают благоустроить семь дворов
18 мая 2023
В екатеринбургском «Музее об Этом» расскажут про дореволюционные секс-отношения
15 мая 2023
«Майскую прогулку» в уральской столице перенесли на 4 июня
18 мая 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Горим. Как под Екатеринбургом тушат торфяники, которые несут опасный дым, гарь и смог с древних болот

Репортаж с места, где добровольцы и лучшие лесные пожарные укрощают стихию
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:40 Опытному водителю оторвало руку в ДТП в селе Логиново
20:11 На Эльбрус доставили флаг к юбилею Екатеринбурга
19:24 Житель Нижнего Тагила погиб во вчерашнем пожаре
19:06 Улица Старых Большевиков станет местом воскресной прогулки в рамках «Эльмашеведения»
18:33 Мотоциклист получил травму на одной из улиц Берёзовского
17:30 «Майскую прогулку» в уральской столице перенесли на 4 июня
16:58 В 2023 году в Екатеринбурге обещают благоустроить семь дворов
16:31 Жителя Каменска-Уральского обвиняют в убийстве родственника топором и вилами
16:02 Приговор по делу экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* суд огласит 19 мая
15:29 В Нижнем Тагиле для юных самбистов обновят спортивные залы
15:06 Прокурор попросил назначить экс-мэру Екатеринбурга Ройзману* штраф 260 тысяч
14:46 Мэр Березовского Писцов назвал виновниками природных пожаров браконьеров
13:51 Расходы бюджета Екатеринбурга за первый квартал превысили доходы на два миллиарда рублей
13:29 В Свердловской области задержали предполагаемого поджигателя
13:05 «Похищение» мужчины в Екатеринбурге организовала его жена
12:30 Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области до 23 мая
12:08 В Екатеринбурге началось очередное судебное заседание по делу экс-мэра Евгения Ройзмана*
11:34 Недовольный переводом на низкооплачиваемую должность сотрудник Уралвагонзавода ранил себя перед начальством
11:01 В 25 эпизодах мошенничества подозревают 20-летнего екатеринбуржца
10:29 В Екатеринбурге из-за пожара в квартире на Репина эвакуировалось 40 человек
10:00 В Свердловской области продолжают гореть 3,6 тысячи гектаров леса
09:33 Екатеринбуржцам предложили определить содержание новой капсулы времени
23:34 ФК «Урал» со второй попытки не смог выйти в финал Кубка России по футболу
21:09 Водителям Нижнего Тагила удалось отбиться от штрафов с одной из камер «Автодории»
20:41 В Ревде нашли подозреваемого в поджоге собственной квартиры
19:57 Екатеринбурженка предотвратила очередной пожар в Калиновском лесопарке
Все новости Свердловской области
09:52 Экс-министр экономики РФ Нечаев: Ельцин-центр могут сделать «сакральной жертвой»
14:11 Пенсионер сознался в убийстве чиновника из-за земельного конфликта В Ленобласти
11:45 В Новосибирске избирком во второй раз отклонил заявку на референдум по возврату прямых выборов
11:16 В Приморье депутат Заксобрания Анна Алеко арестована по делу о крупной взятке
17:24 При взрыве на недействующей нитки газопровода Ямал – Европа погиб человек, пятеро пострадали
14:53 Российские банки начали брать комиссию за перевод денег самому себе
13:10 Питерский полицейский задержан по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки в центре для трудных подростков
12:10 Башкирская прокуратура намерена обжаловать слишком мягкий приговор уфимскому экс-чиновнику
11:41 Новосибирский учёный арестован по делу о госизмене
10:28 Российский экспорт в Индию стал рекордным в этом году
18:18 Второй тур выборов президента Турции состоится 28 мая, заявили в избиркоме страны
17:57 Военком Карелии заявил, что Россия столкнулась с «реальным сатаной»
17:30 Минобрнауки рекомендовало вузам не пускать на массовые мероприятия студентов, не болевших корью
15:16 СМИ: в Москве произошел взрыв в магазине «Перекресток»
14:50 Жители Чебаркуля выступили против многоэтажной застройки мест отдыха
13:56 Минэк выступил против законопроекта о праве силовиков пресекать движение любых дронов
13:28 В Климовске неизвестные заминировали опору ЛЭП, на месте работают саперы
12:22 В США мужчину освободили после 29 лет тюрьмы по ложному обвинению в педофилии
11:11 Продажи квадрокоптеров в России выросли в 20 раз
10:44 В Мексике в ДТП с микроавтобусом погибли 26 человек
09:56 Президент Турции Эрдоган набирает 49,34% голосов после обработки 99,9% бюллетеней
20:17 Путин внес изменения в Концепцию миграционной политики РФ
15:25 В Совфеде предложили ЦИК вернуться к однодневному голосованию
15:02 МВД: в полиции Петербурга создано спецподразделение «по контролю за небом»
14:20 В правительстве отклонили законопроект об освобождении от мобилизации неслуживших
13:16 Мощный пожар на складе в Дзержинском перекинулся на соседнее здание
Все новости России и мира
20:40 Опытному водителю оторвало руку в ДТП в селе Логиново
20:11 На Эльбрус доставили флаг к юбилею Екатеринбурга
19:24 Житель Нижнего Тагила погиб во вчерашнем пожаре
19:06 Улица Старых Большевиков станет местом воскресной прогулки в рамках «Эльмашеведения»
18:33 Мотоциклист получил травму на одной из улиц Берёзовского
17:30 «Майскую прогулку» в уральской столице перенесли на 4 июня
16:58 В 2023 году в Екатеринбурге обещают благоустроить семь дворов
16:31 Жителя Каменска-Уральского обвиняют в убийстве родственника топором и вилами
16:02 Приговор по делу экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* суд огласит 19 мая
15:29 В Нижнем Тагиле для юных самбистов обновят спортивные залы
15:06 Прокурор попросил назначить экс-мэру Екатеринбурга Ройзману* штраф 260 тысяч
14:46 Мэр Березовского Писцов назвал виновниками природных пожаров браконьеров
14:11 Росреестр уточнил площадь сельхозземель в Пермском крае
14:07 Ученые Пермского Политеха определили ряд лучших материалов для водородной энергетики
13:51 Расходы бюджета Екатеринбурга за первый квартал превысили доходы на два миллиарда рублей
13:29 В Свердловской области задержали предполагаемого поджигателя
13:05 «Похищение» мужчины в Екатеринбурге организовала его жена
12:30 Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области до 23 мая
12:08 В Екатеринбурге началось очередное судебное заседание по делу экс-мэра Евгения Ройзмана*
11:34 Недовольный переводом на низкооплачиваемую должность сотрудник Уралвагонзавода ранил себя перед начальством
11:01 В 25 эпизодах мошенничества подозревают 20-летнего екатеринбуржца
10:38 Судебные приставы обязали пермскую поликлинику обеспечить пациентку жизненно важными медицинскими изделиями
10:29 В Екатеринбурге из-за пожара в квартире на Репина эвакуировалось 40 человек
10:00 В Свердловской области продолжают гореть 3,6 тысячи гектаров леса
09:33 Екатеринбуржцам предложили определить содержание новой капсулы времени
23:34 ФК «Урал» со второй попытки не смог выйти в финал Кубка России по футболу
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK