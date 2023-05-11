В Нижнем Тагиле для юных самбистов обновят спортивные залы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В следующем учебном году школьники Нижнего Тагила будут заниматься самбо в обновленных спортзалах. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Законодательного собрания Свердловской области и координатор Федерального проекта «За самбо» в регионе Алексей Свалов.Работа по ремонту действующих и оснащению новых залов для занятий самбо проводится областным Общественным советом проекта «За самбо» и при прямом участии главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Новый спортивный инвентарь будет закуплен для нижнетагильских школ № 100, № 2 и Православной гимназии № 11.Напомним, что второй по величине город Среднего Урала является одной из основных площадок развития национального вида спорта. Совсем недавно в нем состоялся традиционный межрегиональный лично-командный турнир по самбо среди юношей 11-12 лет, посвященный Дню победы.А накануне 9 Мая 45 самбистов клуба «Вымпел» спортшколы «Тагилстрой» приняли участие в яркой спортивной акции – эстафете, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Юные борцы пробежали от Площади Танкостроителей до Мемориального комплекса «Площади Славы», где возложили цветы к Вечному огню.