Мэр Березовского Писцов назвал виновниками природных пожаров браконьеров





– написал Евгений Писцов в своем телеграм-канале. «По информации Березовского общества охотников и рыболовов сейчас идет нерест щук. Это обстоятельство как магнит притягивает к нашим речкам браконьеров, которые ночами устраивают рыбалку "пауками", разводя при этом костры. Чаще всего именно такие рыбаки и являются виновниками новых очагов пожаров»,





– написал глава Березовского. «Необходима помощь добровольцев с личным автотранспортом для дежурства в составе групп. Кроме того, нужно организовать патрулирование (можно на машинах) в населенных пунктах с целью выявления фактов нарушения противопожарных ограничений: мангалы, сжигание мусора на огородах и тому подобное, где так же нужны волонтеры»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Мэр Березовского Евгений Писцов назвал виновниками природных пожаров на территории муниципалитета браконьеров, которые, по его словам, ночами устраивают рыбалку и разводят костры.В связи с этим возникла необходимость не пускать рыбаков к водоемам. В ходе рабочего совещания с ОМВД, отдела общественной безопасности, ЕДДС, главами поселков, ДНД и казаками в Березовском разработали схему, которая включила в себя 11 постов, перекрывающих доступ по лесным дорогам к «рыбным местам».Там хотят разместить патрульно-контрольные группы, которые будут сформированы из состава сотрудников ОМВД, охотников, казаков и добровольцев. Последних Евгений Писцов попросил о помощи.Информация о всех фактах будет передаваться главам поселков, которые будут выезжать для оформления протоколов об административном нарушении.Заявки для регистрации волонтеров на участие в патрульно-контрольных группах (перекрытие дорог) и патрульных группах (шашлыки, сжигание мусора) принимаются в ЕДДС Волковой Светланой Викторовной по телефону: +7-952-744-29-90.