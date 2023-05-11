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Мэр Березовского Писцов назвал виновниками природных пожаров браконьеров

14.46 Четверг, 18 мая 2023
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Мэр Березовского Евгений Писцов назвал виновниками природных пожаров на территории муниципалитета браконьеров, которые, по его словам, ночами устраивают рыбалку и разводят костры.

«По информации Березовского общества охотников и рыболовов сейчас идет нерест щук. Это обстоятельство как магнит притягивает к нашим речкам браконьеров, которые ночами устраивают рыбалку "пауками", разводя при этом костры. Чаще всего именно такие рыбаки и являются виновниками новых очагов пожаров»,

– написал Евгений Писцов в своем телеграм-канале.


В связи с этим возникла необходимость не пускать рыбаков к водоемам. В ходе рабочего совещания с ОМВД, отдела общественной безопасности, ЕДДС, главами поселков, ДНД и казаками в Березовском разработали схему, которая включила в себя 11 постов, перекрывающих доступ по лесным дорогам к «рыбным местам».

Там хотят разместить патрульно-контрольные группы, которые будут сформированы из состава сотрудников ОМВД, охотников, казаков и добровольцев. Последних Евгений Писцов попросил о помощи.

«Необходима помощь добровольцев с личным автотранспортом для дежурства в составе групп. Кроме того, нужно организовать патрулирование (можно на машинах) в населенных пунктах с целью выявления фактов нарушения противопожарных ограничений: мангалы, сжигание мусора на огородах и тому подобное, где так же нужны волонтеры»,

– написал глава Березовского.


Информация о всех фактах будет передаваться главам поселков, которые будут выезжать для оформления протоколов об административном нарушении.

Заявки для регистрации волонтеров на участие в патрульно-контрольных группах (перекрытие дорог) и патрульных группах (шашлыки, сжигание мусора) принимаются в ЕДДС Волковой Светланой Викторовной по телефону: +7-952-744-29-90.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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