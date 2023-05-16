Екатеринбуржцам предложили определить содержание новой капсулы времени

– призвал глава города Алексей Орлов.

«Сбор предложений для закладки новой капсулы времени продлится до октября 2023 года. Пользуясь случаем, я обращаюсь к жителям Екатеринбурга с призывом принять участие в сборе предложений и написать свое послание в будущее. Согласитесь, шанс стать частью истории любимого города дается нечасто. Наша капсула будет заложена в исторический день рождения уральской столицы – 18 ноября 2023 года»,