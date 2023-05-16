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Екатеринбуржцам предложили определить содержание новой капсулы времени
Общество
Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф
В День города, 18 августа, в Екатеринбурге планируют вскрыть капсулу времени, после чего в исторический день рождения уральской столицы в ноябре будет заложено новое послание в будущее на 50 лет. Каким оно будет могут решить сами горожане.
Напомним, что капсула времени, находящаяся в Историческом сквере, которую должны вскрыть уже в этом году, была заложена в 1973 год. По словам очевидцев этого события, в нее положили письмо и несколько предметов своего времени: фотографии, кинопленки, детские рисунки и аппаратуру для воспроизведения записей.
После вскрытия капсулы все предметы расшифруют, опишут и передадут Музею истории Екатеринбурга. Новая капсула будет сделана из слоев карбоновой ткани, размером 140 на 60 сантиметров. Не нее будет нанесен герб Екатеринбурга и символ 300-летия города.
Решить, что будет в послании для будущих поколений, предлагают екатеринбуржцев. Для этого нужно заполнить специальную анкету со своими предложениями, а также посланием для будущих поколений.
Напомним, что капсула времени, находящаяся в Историческом сквере, которую должны вскрыть уже в этом году, была заложена в 1973 год. По словам очевидцев этого события, в нее положили письмо и несколько предметов своего времени: фотографии, кинопленки, детские рисунки и аппаратуру для воспроизведения записей.
После вскрытия капсулы все предметы расшифруют, опишут и передадут Музею истории Екатеринбурга. Новая капсула будет сделана из слоев карбоновой ткани, размером 140 на 60 сантиметров. Не нее будет нанесен герб Екатеринбурга и символ 300-летия города.
Решить, что будет в послании для будущих поколений, предлагают екатеринбуржцев. Для этого нужно заполнить специальную анкету со своими предложениями, а также посланием для будущих поколений.
«Сбор предложений для закладки новой капсулы времени продлится до октября 2023 года. Пользуясь случаем, я обращаюсь к жителям Екатеринбурга с призывом принять участие в сборе предложений и написать свое послание в будущее. Согласитесь, шанс стать частью истории любимого города дается нечасто. Наша капсула будет заложена в исторический день рождения уральской столицы – 18 ноября 2023 года»,
– призвал глава города Алексей Орлов.
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