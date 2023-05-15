Водителям Нижнего Тагила удалось отбиться от штрафов с одной из камер «Автодории»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Массовые штрафы обрушились на нижнетагильских водителей после того, как в апреле на Свердловском шоссе установили камеры системы мониторинга скорости «Автодория». Одна из них «жестила» особенно рьяно и, как оказалось, совершенно несправедливо.Эта «неправильная» камера стоит неподалёку от пересечения улиц Красногвардейская и Садоводов, — пишет интернет-издание «V-Tagile». Она фиксировала машины, чья скорость превышала 40 километров в час. Это при том, что на данном участке дороги максимально разрешённая скорость — 60 километров в час. На ограничение указывает постоянный дорожный знак. Но проблема в том, что неподалёку висит ещё один знак, на котором действительно красуется цифра «40». Именно по этому ограничению и была настроена камера.Массовые штрафы вызвали и обратную волну — целый шквал требований водителей отменить штрафы за «нарушения» зафиксированной данной камерой. И им удалось добиться от Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции по Свердловской области обжаловать денежные взыскания. Штрафы отменили «в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых вынесено обжалуемое постановление». А в самом Центре пояснили, что на данном участке дороги действительно установлено ограничение скорости в 40 км/ч. Однако, поскольку прежний, постоянный знак оказался по какой-то причине не закрыт, возникла путаница, в которой водители уж точно не виноваты.Как уточняет ресурс, после отмены штрафов порядок на дороге навели. Знак «ограничение скорости 60 км/ч» не просто закрыли чехлом, но демонтировали вовсе. И теперь та самая «неправильная» камера нарушения фиксирует вполне справедливо.