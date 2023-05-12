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В Свердловской области теплая погода сохранится до конца рабочей недели
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, теплая погода в Свердловской области сохранится до конца рабочей недели. Ночи при этом по-прежнему будут холодными.
В четверг, 18 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +3…+8°C, местами заморозки -2…0°C. Днем +17…+22°C. Ветер восточный 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +5…+7°C, днем +18…+20°C. Ветер восточный 4-9 м/сек.
В пятницу, 19 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +3…+8°C, днем +18…+23°C. Ветер юго-восточный 2-7 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +6…+8°C, днем +19…+21°C. Ветер юго-восточный 2-7 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 18 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +3…+8°C, местами заморозки -2…0°C. Днем +17…+22°C. Ветер восточный 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +5…+7°C, днем +18…+20°C. Ветер восточный 4-9 м/сек.
В пятницу, 19 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +3…+8°C, днем +18…+23°C. Ветер юго-восточный 2-7 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +6…+8°C, днем +19…+21°C. Ветер юго-восточный 2-7 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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