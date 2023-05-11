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В Тагилстроевском районе Нижнего Тагила назначили нового прокурора
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Тагилстроевском районе Нижнего Тагила назначили нового прокурора. Должность занял старший советник юстиции Константин Низовцев, ранее занимавший пост прокурора Каменского городского округа.
До него в Тагилстроевском районе прокурором работал Андрей Чанышев, который по данным АН «Между строк», ушел «на заслуженный отдых».
Издание сообщает, что Константин Низовцев окончил Уральский государственный юридический университет и Институт прокуратуры. Свою карьеру он начал в 2005 году в областной прокуратуре по надзору за исправительными колониями, в том числе ИК-47 и ИК-59.
Затем в 2006 году уехал работать следователем в Новую Лялю, где пробыл и в должности заместителя прокурора до 2014 года. Позже был прокурором Гаринского района Свердловской области, и с августа 2019 года занимал должность прокурора Каменского городского округа.
До него в Тагилстроевском районе прокурором работал Андрей Чанышев, который по данным АН «Между строк», ушел «на заслуженный отдых».
Издание сообщает, что Константин Низовцев окончил Уральский государственный юридический университет и Институт прокуратуры. Свою карьеру он начал в 2005 году в областной прокуратуре по надзору за исправительными колониями, в том числе ИК-47 и ИК-59.
Затем в 2006 году уехал работать следователем в Новую Лялю, где пробыл и в должности заместителя прокурора до 2014 года. Позже был прокурором Гаринского района Свердловской области, и с августа 2019 года занимал должность прокурора Каменского городского округа.
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