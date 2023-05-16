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В Екатеринбурге к 300-летию планируют обновить фасад железнодорожного вокзала
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге к 300-летию города планируют обновить фасад здания железнодорожного вокзала. На это дело выделяют почти 28 миллионов рублей. Информация об этом появилась на портале «Госзакупок».
Подрядчиков ищут с помощью двух лотов. Отремонтировать фасад основного здания планируют за 16,1 миллиона рублей, а пристройку – за 11,8 миллиона рублей. В качестве заказчика выступила московская компания «РТК».
Согласно документам, подрядчикам предстоит отремонтировать кровлю, заменить водосточную систему, а также обновить колонны, откосы и балясины, поддерживающие поручни перил лестниц и балконов.
Кроме этого, работы должны быть завершены к 10 августа 2023 года. Сразу после этого, с 12 по 19 августа, начинается празднование юбилея города.
Прием заявок завершится сегодня, 17 мая.
Подрядчиков ищут с помощью двух лотов. Отремонтировать фасад основного здания планируют за 16,1 миллиона рублей, а пристройку – за 11,8 миллиона рублей. В качестве заказчика выступила московская компания «РТК».
Согласно документам, подрядчикам предстоит отремонтировать кровлю, заменить водосточную систему, а также обновить колонны, откосы и балясины, поддерживающие поручни перил лестниц и балконов.
Кроме этого, работы должны быть завершены к 10 августа 2023 года. Сразу после этого, с 12 по 19 августа, начинается празднование юбилея города.
Прием заявок завершится сегодня, 17 мая.
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