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В Екатеринбурге на август запланировали Международный фестиваль университетского спорта
Общество
Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге в августе планируется Международный фестиваль университетского спорта, который должен будет стать одним из значимых мероприятий празднования 300-летия уральской столицы. Предполагается, что в нем примут участие 3 400 спортсменов.
По словам пресс-секретаря фестиваля Дмитрий Тугарин, ранее таких «комплексных и масштабных» соревнований не проводили, поэтому это будет первый опыт мультиспортивных студенческих соревнований, который доверили столице Урала.
Он должен будет проходить с 19 по 31 августа на шести площадках:
– Академия тенниса «Гринвич» (улица Академика Парина, 16);
– Дворец игровых видов спорта (Олимпийская набережная, 3);
– Дворец водных видов спорта в Новокольцовском микрорайоне;
– Центр художественной и эстетической гимнастики (улица Лучистая, 16);
– Дворец дзюдо (проспект Сахарова, 37б);
– Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» (ЭКСПО-бульвар, 2).
По словам пресс-секретаря фестиваля Дмитрий Тугарин, ранее таких «комплексных и масштабных» соревнований не проводили, поэтому это будет первый опыт мультиспортивных студенческих соревнований, который доверили столице Урала.
«Предполагается участие 3 тысяч 400 спортсменов из 240 вузов стран БРИКС, ШОС и СНГ. Университетские команды за 13 дней разыграют 193 комплекта медалей в 14 видах спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо, художественная гимнастика»,
– рассказали в мэрии.
Он должен будет проходить с 19 по 31 августа на шести площадках:
– Академия тенниса «Гринвич» (улица Академика Парина, 16);
– Дворец игровых видов спорта (Олимпийская набережная, 3);
– Дворец водных видов спорта в Новокольцовском микрорайоне;
– Центр художественной и эстетической гимнастики (улица Лучистая, 16);
– Дворец дзюдо (проспект Сахарова, 37б);
– Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» (ЭКСПО-бульвар, 2).
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