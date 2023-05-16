В Екатеринбурге на август запланировали Международный фестиваль университетского спорта





– рассказали в мэрии. «Предполагается участие 3 тысяч 400 спортсменов из 240 вузов стран БРИКС, ШОС и СНГ. Университетские команды за 13 дней разыграют 193 комплекта медалей в 14 видах спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо, художественная гимнастика»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в августе планируется Международный фестиваль университетского спорта, который должен будет стать одним из значимых мероприятий празднования 300-летия уральской столицы. Предполагается, что в нем примут участие 3 400 спортсменов.По словам пресс-секретаря фестиваля Дмитрий Тугарин, ранее таких «комплексных и масштабных» соревнований не проводили, поэтому это будет первый опыт мультиспортивных студенческих соревнований, который доверили столице Урала.Он должен будет проходить с 19 по 31 августа на шести площадках: