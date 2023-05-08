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В Екатеринбурге пройдет выставка, посвященная жизни и творчеству Крапивина
Общество
Фото: Лариса Крапивина / vk.com
В Екатеринбурге 20 мая в филиале Свердловского областного краеведческого музея «Дом Агафуровых» откроется выставка, посвященная жизни и творчеству уральского писателя Владислава Крапивина. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
Известно, что в основу выставки легли биографические факты из жизни писателя, которые посетители смогут увидеть сквозь призму окружавшей Командора реальной жизни.
Выставка продлится до конца 2023 года.
Известно, что в основу выставки легли биографические факты из жизни писателя, которые посетители смогут увидеть сквозь призму окружавшей Командора реальной жизни.
«В шести тематически оформленных залах представлено и военное детство в Тюмени, и студенческая юность на факультете журналистики, и писательская деятельность, тесно переплетенная с жизнью детского отряда «Каравелла», и, конечно, фантастические миры его произведений. Атмосфера старинного дома как нельзя лучше передаёт дух крапивинских книг»,
– рассказали в ДИПе.
Выставка продлится до конца 2023 года.
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