В Свердловской области составили более трех тысяч протоколов из-за нарушений пожарной безопасности





– говорится в телеграм-канале. «Пока штраф по этой статье небольшой – для жителей всего до 5000 рублей. Но уже в следующем году штрафы собираются значительно повысить»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

С начала действия особого противопожарного режима, который был объявлен в Свердловской области с 15 апреля, было составлено более трех тысяч протоколов из-за нарушений требований пожарной безопасности в условиях особого режима.Из них 1725 протоколов об административных нарушениях по части 2 статьи 20.4 КоАП было составлено специалистами МЧС. На данный момент по этой статье для граждан предусмотрен штраф до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – до 60 тысяч, для юридических – до 800 тысяч.Еще 1426 протокола по областному закону №52-ОЗ составили сотрудники мэрии, сообщает близкий к власти телеграм-канал «Не для протокола».