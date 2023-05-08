Угонщику машины отчима огласили приговор в верхнепышминском суде

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме закончился суд по делу о прошлогоднем угоне транспортного средства. Необычность процесса заключалась в том, что обвиняемого и потерпевшего связывают семейные отношения.Угон машины произошёл в ночь на 4 июля 2022 года. Угонщик — 30-летний верхнепышминец —захотел прокатить своих подруг («свозить за шаурмой», — как он объяснял впоследствии). Своей машины у него нет, поэтому молодой человек воспользовался машиной своего отчима, забыв предупредить об этом. Незаметно взять ключи от автомобиля не составило особого труда, а вот столь же незаметно покататься не получилось. Во время «покатушек» автомобиль привлёк внимание патрульного экипажа ГИБДД. Остановиться по их сигналу угонщик не захотел, а устроил игру в «догонялки». Во время погони он с управлением не справился и машина улетела в кювет.В суде нерадивый пасынок вину свою полностью признал. Судья Верхнепышминского городского суда тоже признал мужчину виновным и в качестве наказания назначил ему 2 года ограничения свободы. Кроме того, угонщика наказали лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 месяца, — сообщает МО МВД России «Верхнепышминский».