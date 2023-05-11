Санврачи продолжают фиксировать вредные вещества в воздухе в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге и Березовском городском округе санитарные врачи продолжают фиксировать превышение концентрации вредных веществ в воздухе.Как рассказали в свердловском управлении Роспотребнадзора, в Екатеринбурге выявлено превышение максимально-разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц РМ 2,5 в пробах, отобранных на улице Опалихинской (1,02 ПДК), Высоцкого (1,1 ПДК), на Мичурина (1,08 ПДК) и Кузнецова (1, 33 ПДК).Установлены неудовлетворительные среднесуточные результаты содержания взвешенных частиц РМ 2,5 и РМ 10 на пробах, отобранных на улице Кузнецова (5,71 ПДК и 3,5 ПДК). Допустимая максимально-разовая концентрация фенола в воздухе выявлена в пробе, отобранной на улице Родонитовой.В поселке Молодежном Березовского ГО превышение среднесуточной ПДК установлено по показателям «взвешенные частицы РМ 2,5» – в 5,4 раза, «взвешенные частицы РМ 10» – в 3,3 раза. В Ключевске выявлено превышение предельно допустимой среднесуточной концентрации взвешенных частиц РМ 2,5 в 6 раз, РМ 10 – в 3,67 раза.Отобранные в других населенных пунктах Свердловской области пробы соответствуют гигиеническим нормативам.