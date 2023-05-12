В Екатеринбурге за выходные автоинспекторы задержали 12 водителей без прав

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Автоинспекторы в Екатеринбурге с 12 по 14 мая проводили рейд «Стоп-контроль». За три дня они поймали 12 водителей без прав и двух пьяных автомобилистов.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что к административной ответственности за пьяное вождение привлечено два водителей. Еще восемь автовладельцев привлечены за отказ от прохождения медосвидетельствования. В отношении двух водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.Также автоинспекторы задержали 12 водителей, не имеющих водительского удостоверения, и четырех водителей, лишенных права управления ТС.