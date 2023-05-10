Более 100 нарушений правил пожарной безопасности выявили в Свердловской области





– напоминают в МЧС. «Огонь не прощает ошибок и требует неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области в выходные, пока горят леса, выявили более 100 нарушений правил пожарной безопасности. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.Патрулирование вблизи населенных пунктов вели сотрудники МЧС, специалисты органов местного самоуправления, административных комиссий и представители общественных организаций.Всего за выходные составлено 113 протоколов об административных правонарушениях и 15 определений о возбуждении административных расследований.