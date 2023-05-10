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Более 100 нарушений правил пожарной безопасности выявили в Свердловской области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в выходные, пока горят леса, выявили более 100 нарушений правил пожарной безопасности. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Патрулирование вблизи населенных пунктов вели сотрудники МЧС, специалисты органов местного самоуправления, административных комиссий и представители общественных организаций.
Всего за выходные составлено 113 протоколов об административных правонарушениях и 15 определений о возбуждении административных расследований.
Патрулирование вблизи населенных пунктов вели сотрудники МЧС, специалисты органов местного самоуправления, административных комиссий и представители общественных организаций.
Всего за выходные составлено 113 протоколов об административных правонарушениях и 15 определений о возбуждении административных расследований.
«Огонь не прощает ошибок и требует неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности»,
– напоминают в МЧС.
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