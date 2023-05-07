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В Свердловской области обещают потепление до +22°C
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра обещают потепление до +22°C. Ночи при этом будут холодными. В ночь с воскресенья на понедельник ожидаются заморозки до -3°C. Во вторник и среду температура будет повыше – от +3°C и +2°C соответственно.
В понедельник, 15 мая, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +2…+7°C, местами заморозки до -3°C. Днем +15…+20°C. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +5…+7°C, днем +18…+20°C. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/сек.
Во вторник, 16 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +3…+8°C, днем +17…+22°C. Ветер северный 2-7 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью +6…+8°C, днем +20…+22°C. Ветер северный 2-7 м/сек.
В среду, 17 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +5…+10°C, на севере до +2°C. Днем +17…+22°C. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью +8…+10°C, днем +20…+22°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 15 мая, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +2…+7°C, местами заморозки до -3°C. Днем +15…+20°C. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +5…+7°C, днем +18…+20°C. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/сек.
Во вторник, 16 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +3…+8°C, днем +17…+22°C. Ветер северный 2-7 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью +6…+8°C, днем +20…+22°C. Ветер северный 2-7 м/сек.
В среду, 17 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +5…+10°C, на севере до +2°C. Днем +17…+22°C. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью +8…+10°C, днем +20…+22°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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