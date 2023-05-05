Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге меньше суток провисела посвященная событиям у театра драмы табличка
Общество
Фото: «ПСЛЧ»
В Екатеринбурге в сквере у Драмтеатра команда художников из группы «ПСЛЧ» установила табличку в память о событиях в сквере у театра драмы – «Территория свободная от заборов». Однако провисела она там недолго. Меньше, чем через сутки, ее сняла полиция.
Об этом сообщает It's My City. Установленная табличка была второй в серии работ «ПСЛЧ» «Знаки эмоционального фона». Первый такой значок появился неделю назад на Плотнике. Его установили в месте, где традиционно выступают уличные музыканты.
Напомним, что в мае 2019 года в уральской столице проходили стихийные протесты против строительства храма святой Екатерины в сквере у театра драмы.
Об этом сообщает It's My City. Установленная табличка была второй в серии работ «ПСЛЧ» «Знаки эмоционального фона». Первый такой значок появился неделю назад на Плотнике. Его установили в месте, где традиционно выступают уличные музыканты.
Коллаж: Вечерние ведомости (фото: читатель It's My City)
Напомним, что в мае 2019 года в уральской столице проходили стихийные протесты против строительства храма святой Екатерины в сквере у театра драмы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».