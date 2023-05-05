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Вместо вырубленных кленов у театра Музкомедии в Екатеринбурге высадили тополя и сирень
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Вчера, 13 мая, в Екатеринбурге специалисты МБУ «Зеленстрой» высадили на аллее на проспекте Ленина у театра Музкомедии пять пирамидальных тополей вместо ясенелистного клена, срубленного в апреле. Между саженцами деревьев было высажено несколько кустов сирени.
В этом году «Зеленстроем» должны будут высажены еще 184 дерева и 1 461 кустарник, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Напомним, вырубка деревьев на аллее у Музкомедии вызвала возмущение горожан, позже в администрации Екатеринбурга объяснили, что клены вырубили из-за того, что ветки угрожали падением на пешеходов и обрывом трамвайных проводов.
В этом году «Зеленстроем» должны будут высажены еще 184 дерева и 1 461 кустарник, сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Сажать будут березы, рябины, ели, липы, клен остролистный, боярышник, ясень, дубы и пирамидальные тополя. Запланирована посадка кустов сирени, спиреи, кизильника и барбариса»,
– пообещали в мэрии.
Напомним, вырубка деревьев на аллее у Музкомедии вызвала возмущение горожан, позже в администрации Екатеринбурга объяснили, что клены вырубили из-за того, что ветки угрожали падением на пешеходов и обрывом трамвайных проводов.
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