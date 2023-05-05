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В Екатеринбурге ищут нуждающегося в медпомощи 71-летнего пенсионера

10.39 Суббота, 13 мая 2023
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Екатеринбурге ищут 71-летнего пенсионера, пропавшего 11 мая. Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Мужчина ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с седыми короткими волосами и серыми глазами. Был одет в синюю джинсовую куртку, черную футболку, черные штаны, черные носки и черно-синие сланцы.

Из особых примет седая борода.

Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят звонить волонтерам поискового отряда по телефонам: 8-800-700-54-52 или 8-953-053-04-83. Также можно позвонить по номеру «112».

Правоохранители также ведут активные поиски пропавшего человека.

«Полиция Екатеринбурга проводит мероприятия по розыску мужчины и просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о его местонахождении, сообщать по телефонам: 8-(343)-294-14-94(дежурная часть) или 02 (102 по мобильному)»,

– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:22 В Сысертском районе перекроют дорогу из-за съемок фильма
10:39 В Екатеринбурге ищут нуждающегося в медпомощи 71-летнего пенсионера
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20:30 Упавший с седьмого этажа кот «приземлился» в заботливые объятия екатеринбургской «Кляксы»
20:07 Педофил с футляром от скрипки напугал родителей Нижнего Тагила
19:34 Врачи Верхней Пышмы спасли бедро столетней пациентке
19:03 Житель Кушвы промышлял на улицах Качканара грабежом
18:41 В смертельное ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень попал автобус с детьми
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