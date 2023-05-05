В Екатеринбурге ищут нуждающегося в медпомощи 71-летнего пенсионера





– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Полиция Екатеринбурга проводит мероприятия по розыску мужчины и просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о его местонахождении, сообщать по телефонам: 8-(343)-294-14-94(дежурная часть) или 02 (102 по мобильному)»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут 71-летнего пенсионера, пропавшего 11 мая. Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».Мужчина ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с седыми короткими волосами и серыми глазами. Был одет в синюю джинсовую куртку, черную футболку, черные штаны, черные носки и черно-синие сланцы.Из особых примет седая борода.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят звонить волонтерам поискового отряда по телефонам: 8-800-700-54-52 или 8-953-053-04-83. Также можно позвонить по номеру «112».Правоохранители также ведут активные поиски пропавшего человека.