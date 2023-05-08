Упавший с седьмого этажа кот «приземлился» в заботливые объятия екатеринбургской «Кляксы»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Очередной бедолага с серьёзными травмами и непростой судьбой поступил в екатеринбургский приют для травмированных животных «Клякса». Это кот, который упал с 7 этажа (и, разумеется, такое падение не обошлось без печальных последствий).Огонёк — домашний кот. Он жил у человека, который часто выезжает на тушение пожаров, бушующих в лесах Свердловской области. Увы, бросаясь на помощь лесным обитателям, волонтёр не уберёг своего собственного. В очередной такой срочный выезд мужчина оставил открытой дверь на балкон. Кот этим воспользовался и отправился на прогулку по ограждению, закончившуюся падением.Результат — обе передние лапы сломаны, как и нижняя челюсть. Травмированы от удара о землю внутренние органы, а на фоне этих травм возник панкреатит. Кота Огонька ещё можно спасти, но для этого необходимы операции и пребывание в стационаре под наблюдением «звериных» докторов. К сожалению, хозяин Огонька от участия в судьбе животного по каким-то причинам отказался. Опекает несчастного «гулёну» «Клякса».Финансово помочь в лечении кота Огонька и других многочисленных подопечных «Кляксы» можно переводом на карту Сбербанка, привязанную к номеру 89126025666, либо по следующим реквизитам:Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),корреспондентский счет№ 30101810145250000411,БИК 044525411,ИНН 7702070139,КПП 770943002ОКПО 01929672Расчетный счет40701810700630000007Благотворительный фонд «Клякса».