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Упавший с седьмого этажа кот «приземлился» в заботливые объятия екатеринбургской «Кляксы»

20.30 Пятница, 12 мая 2023
Общество
Фото: телеграм-канал приюта «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Очередной бедолага с серьёзными травмами и непростой судьбой поступил в екатеринбургский приют для травмированных животных «Клякса». Это кот, который упал с 7 этажа (и, разумеется, такое падение не обошлось без печальных последствий).

Огонёк — домашний кот. Он жил у человека, который часто выезжает на тушение пожаров, бушующих в лесах Свердловской области. Увы, бросаясь на помощь лесным обитателям, волонтёр не уберёг своего собственного. В очередной такой срочный выезд мужчина оставил открытой дверь на балкон. Кот этим воспользовался и отправился на прогулку по ограждению, закончившуюся падением.

Результат — обе передние лапы сломаны, как и нижняя челюсть. Травмированы от удара о землю внутренние органы, а на фоне этих травм возник панкреатит. Кота Огонька ещё можно спасти, но для этого необходимы операции и пребывание в стационаре под наблюдением «звериных» докторов. К сожалению, хозяин Огонька от участия в судьбе животного по каким-то причинам отказался. Опекает несчастного «гулёну» «Клякса».

Финансово помочь в лечении кота Огонька и других многочисленных подопечных «Кляксы» можно переводом на карту Сбербанка, привязанную к номеру 89126025666, либо по следующим реквизитам:

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН 7702070139,
КПП 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007
Благотворительный фонд «Клякса».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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20:30 Упавший с седьмого этажа кот «приземлился» в заботливые объятия екатеринбургской «Кляксы»
20:07 Педофил с футляром от скрипки напугал родителей Нижнего Тагила
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19:03 Житель Кушвы промышлял на улицах Качканара грабежом
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18:03 На улице Татищева в Екатеринбурге горит дом
17:54 В Екатеринбурге с 13 по 16 мая изменится схема движения трамваев и автобусов
17:22 В Свердловской области на выходных ожидается теплая погода
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14:26 В Екатеринбурге движение поездов оказалось остановлено из-за батарейки
13:40 Движение поездов остановили в Екатеринбурге из-за подозрительного предмета на рельсах
13:19 Суд продлил домашний арест уральскому бизнесмену Малику Гайсину
12:54 На выходных автоинспекторы снова будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей
12:21 В столице Урала изменили сроки перекрытия улицы Громова
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