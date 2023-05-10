Возрастное ограничение 18+
Педофил с футляром от скрипки напугал родителей Нижнего Тагила
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева
Нервозная обстановка в обществе приводит к стремительному распространению различных слухов. И пока по всей Свердловской области особо внушаемые граждане ищут «украинских диверсантов», поджигающих леса, в Нижнем Тагиле родители несовершеннолетних детей боятся педофила с футляром от скрипки. Хотя он, скорее всего, не менее мифическое существо, созданное слухами.
Информация о «скрипаче-педофиле» была вброшена в родительские чаты и распространилась по соцсетям. Ниже приводим текст этого сообщения.
Какого любящего родителя не зацепит такое предупреждение? Вот только ничто его не подтверждает. Наоборот, когда журналисты нижнетагильского издания «Между строк» обратились за комментариями в полицию, их заверили, что сведениями о «скрипаче-педофиле» не обладают и что никаких заявлений о случаях домогательств подобного персонажа до детей от граждан не поступало. Но многие папы и мамы продолжают напрягаться, увидев на улице человека с любым футляром.
Информация о «скрипаче-педофиле» была вброшена в родительские чаты и распространилась по соцсетям. Ниже приводим текст этого сообщения.
«Уважаемые родители, поступила информация о том, что во дворах на скамейке сидит мужчина-музыкант с футляром от скрипки и пристаёт к детям на детской площадке. Скрипка у него для отвода глаз, чтобы внушать доверие. Живёт этот «любитель музыки» на Ленина, 24. Пожалуйста, провожайте детей».
Какого любящего родителя не зацепит такое предупреждение? Вот только ничто его не подтверждает. Наоборот, когда журналисты нижнетагильского издания «Между строк» обратились за комментариями в полицию, их заверили, что сведениями о «скрипаче-педофиле» не обладают и что никаких заявлений о случаях домогательств подобного персонажа до детей от граждан не поступало. Но многие папы и мамы продолжают напрягаться, увидев на улице человека с любым футляром.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».