Педофил с футляром от скрипки напугал родителей Нижнего Тагила

«Уважаемые родители, поступила информация о том, что во дворах на скамейке сидит мужчина-музыкант с футляром от скрипки и пристаёт к детям на детской площадке. Скрипка у него для отвода глаз, чтобы внушать доверие. Живёт этот «любитель музыки» на Ленина, 24. Пожалуйста, провожайте детей».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Нервозная обстановка в обществе приводит к стремительному распространению различных слухов. И пока по всей Свердловской области особо внушаемые граждане ищут «украинских диверсантов», поджигающих леса, в Нижнем Тагиле родители несовершеннолетних детей боятся педофила с футляром от скрипки. Хотя он, скорее всего, не менее мифическое существо, созданное слухами.Информация о «скрипаче-педофиле» была вброшена в родительские чаты и распространилась по соцсетям. Ниже приводим текст этого сообщения.Какого любящего родителя не зацепит такое предупреждение? Вот только ничто его не подтверждает. Наоборот, когда журналисты нижнетагильского издания «Между строк» обратились за комментариями в полицию, их заверили, что сведениями о «скрипаче-педофиле» не обладают и что никаких заявлений о случаях домогательств подобного персонажа до детей от граждан не поступало. Но многие папы и мамы продолжают напрягаться, увидев на улице человека с любым футляром.