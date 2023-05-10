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Педофил с футляром от скрипки напугал родителей Нижнего Тагила

20.07 Пятница, 12 мая 2023
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева
Нервозная обстановка в обществе приводит к стремительному распространению различных слухов. И пока по всей Свердловской области особо внушаемые граждане ищут «украинских диверсантов», поджигающих леса, в Нижнем Тагиле родители несовершеннолетних детей боятся педофила с футляром от скрипки. Хотя он, скорее всего, не менее мифическое существо, созданное слухами.

Информация о «скрипаче-педофиле» была вброшена в родительские чаты и распространилась по соцсетям. Ниже приводим текст этого сообщения.

«Уважаемые родители, поступила информация о том, что во дворах на скамейке сидит мужчина-музыкант с футляром от скрипки и пристаёт к детям на детской площадке. Скрипка у него для отвода глаз, чтобы внушать доверие. Живёт этот «любитель музыки» на Ленина, 24. Пожалуйста, провожайте детей».


Какого любящего родителя не зацепит такое предупреждение? Вот только ничто его не подтверждает. Наоборот, когда журналисты нижнетагильского издания «Между строк» обратились за комментариями в полицию, их заверили, что сведениями о «скрипаче-педофиле» не обладают и что никаких заявлений о случаях домогательств подобного персонажа до детей от граждан не поступало. Но многие папы и мамы продолжают напрягаться, увидев на улице человека с любым футляром.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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13:19 Суд продлил домашний арест уральскому бизнесмену Малику Гайсину
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12:21 В столице Урала изменили сроки перекрытия улицы Громова
11:50 В Екатеринбурге первоклассник выпал из окна школы-интерната
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