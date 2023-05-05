Врачи Верхней Пышмы спасли бедро столетней пациентке

«В случае с Еленой Ивановной, которая стала первой столетней пациенткой нашего отделения, оперативность выполненного остеосинтеза перелома бедра определила благоприятный прогноз: несмотря на тяжесть травмы и преклонный возраст, женщина сможет вернутся к прежнему уровню активности», — приводит слова заведующего отделением травматологии и ортопедии Верхнепышминской ЦГБ Андрея Репина официальный сайт правительства Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Неординарного пациента вылечили врачи Верхнепышминской центральной городской больницы. Сюда с тяжёлой травмой бедра была доставлена женщина, которая недавно отметила свой 100-летний юбилей.Обычно пожилые люди очень тяжело переносят травмы бедра. В столь же солидном возрасте и куда менее серьёзные проблемы со здоровьем могут оказаться безнадёжными. Однако, когда юбиляршу доставили на «Скорой» в отделение травматологии Верхнепышминской ЦГБ, ей без промедлений сделали операцию, которая позволила женщине снова встать на ноги. Для этого хирургам пришлось восстановить целостность сломанной кости и стабилизировать перелом.Руководство Верхнепышминской больницы обращает внимание, что раньше операции подобной сложности могли быть произведены только в крупных медицинских учреждениях областных центров. Но после переоборудования ЦГБ стало возможным «латать» жителей Верхней Пышмы в родном городе. Согласно данным медучреждения, в 2022 году врачи прооперировали 160 пациентов старше 60 лет с переломами бедренной кости. Семи пациентам старше 90 лет имплантировали протезы тазобедренного сустава, и 19 уральцам старше 90 лет выполнили остеосинтез бедренной кости.