В Екатеринбурге с 13 по 16 мая изменится схема движения трамваев и автобусов

Скриншот сайта ЕМУП «Гортранс» Скриншот сайта ЕМУП «Гортранс»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 00.00 13 мая до 05.00 16 маю закроют движение всех видов транспорта по перекрестке 8 Марта – Фурманова. Из-за этого изменится схема движения трамваев и автобусов.Как сообщили в пресс-службе мэрии, на участке будут проводиться работы по ремонту трамвайных путей.На время проведения работ трамваи будут курсировать следующим образом.Также изменится схема движения автобусов. Автобусы №№ 50, 54, 57, 57а, 012, 014, 016, 019, 030, 047, 054, 056, 81 и 083 будут курсировать по улицам 8 Марта, Большакова, Степана Разина, Фрунзе, 8 Марта – далее по маршруту.Автобус №76 до остановки «Синие камни» будет ехать по улицам Фурманова, Серова, Большакова, далее по маршруту, а к остановке «СТЦ МЕГА» – по улицам Большакова, Уктусская, Фурманова, затем по маршруту. Автобус №46 будет курсировать до остановки «ТЦ Лента» по улицам 8 Марта, Большакова, Уктусская, Фурманова, далее по маршруту.На время ограничения изменятся и некоторые остановки. На маршрутах №№ 50, 54, 57, 57а, 012, 014, 016, 019, 030, 047, 054, 056, 81, 083 остановка «Большакова» будет перенесена с улицы 8 Марта на улицу Большакова в направлении «Автовокзал».На автобусном маршруте №76 введут остановку «Аэроагентство» на улице Большакова в направлении «СТЦ МЕГА». Отменят остановки «Большакова» на улице 8 Марта и «8 Марта» на улице Фурманова в направлении «СТЦ МЕГА». Остановку «Облсобес» перенесут с улицы Фурманова на Большакова в направлении «Синие камни».На маршруте №46 также введут остановке «Аэроагентство» на улице Большакова в направлении «ТЦ Лента». Остановки «Большакова» и «8 Марта» в направлении «ТЦ Лента» будут отменены.