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В Свердловской области на выходных ожидается теплая погода
Общество
Фото: Вечерние ведомости
На выходных в Свердловской области и Екатеринбурге на выходных ожидается по-весеннему теплая погода. Температура воздуха днем будет в районе +16°С. Возможны небольшие дожди.
В субботу, 13 мая, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков, днем на севере местами небольшой дождь, на крайнем севере до умеренного. Ночью +1…+6°С, местами заморозки до -5°С. Днем +14…+19°С. Ветер юго-восточный, южный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью +4…+6°С, днем +17…+19°С. Ветер юго-восточный, южный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 14 мая, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшие дожди, на севере до умеренных. Ночью +2…+7°С. Днем +13…+18°С, на севере +10…+15°С. Ветер северо-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +3…+5°С, днем +14…+16°С. Ветер северо-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен синоптиками ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 13 мая, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков, днем на севере местами небольшой дождь, на крайнем севере до умеренного. Ночью +1…+6°С, местами заморозки до -5°С. Днем +14…+19°С. Ветер юго-восточный, южный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью +4…+6°С, днем +17…+19°С. Ветер юго-восточный, южный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 14 мая, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшие дожди, на севере до умеренных. Ночью +2…+7°С. Днем +13…+18°С, на севере +10…+15°С. Ветер северо-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +3…+5°С, днем +14…+16°С. Ветер северо-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен синоптиками ФГБУ «Уральское УГМС».
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