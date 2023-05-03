На главной площади Екатеринбурга пройдет ярмарка выходного дня

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В центре Екатеринбурга в эти выходные пройдет традиционная ярмарка выходного дня. В связи с этим парковка на площади 1905 года будет закрыта для автомобилистов.На ярмарке будет представлен большой выбор саженцев и рассады. Можно будет приобрести плодовые и декоративные растения. Для украшения дачи или дома продавцы предложат плетеные кашпо или букеты из сухоцветов.Помимо этого, на прилавках расположатся мясные деликатесы, молочные продукты, сладости и мед, масло, травяные сборы, орехи и другие продукты.Автомобильная парковка на площади 1905 года будет закрыта с 00.00 12 мая до 19.00 14 мая.