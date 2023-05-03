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На главной площади Екатеринбурга пройдет ярмарка выходного дня

16.20 Пятница, 12 мая 2023
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В центре Екатеринбурга в эти выходные пройдет традиционная ярмарка выходного дня. В связи с этим парковка на площади 1905 года будет закрыта для автомобилистов.

На ярмарке будет представлен большой выбор саженцев и рассады. Можно будет приобрести плодовые и декоративные растения. Для украшения дачи или дома продавцы предложат плетеные кашпо или букеты из сухоцветов.

Помимо этого, на прилавках расположатся мясные деликатесы, молочные продукты, сладости и мед, масло, травяные сборы, орехи и другие продукты.

Автомобильная парковка на площади 1905 года будет закрыта с 00.00 12 мая до 19.00 14 мая.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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