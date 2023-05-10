В Екатеринбурге перекроют улицу Мраморскую

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта в районе дома №29 на улице Мраморской. Ограничения будут действовать с 22 по 31 мая.Как сообщили в пресс-службе мэрии, на данном участке будут проводиться работы по строительству газопровода низкого давления.Водители смогут объехать закрытый участок по улицам Самолетной и Туристов.