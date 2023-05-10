Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге перекроют улицу Мраморскую
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта в районе дома №29 на улице Мраморской. Ограничения будут действовать с 22 по 31 мая.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, на данном участке будут проводиться работы по строительству газопровода низкого давления.
Водители смогут объехать закрытый участок по улицам Самолетной и Туристов.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, на данном участке будут проводиться работы по строительству газопровода низкого давления.
Водители смогут объехать закрытый участок по улицам Самолетной и Туристов.
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