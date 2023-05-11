На выходных автоинспекторы снова будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Автоинспекторы на выходных вновь будут ловить в столице Урала пьяных водителей. Рейд «Стоп-контроль» проходит в городе с 12 по 14 мая.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что во время рейдов автоинспекторы будут задерживать пьяных водителей, а также автомобилистов, лишенных водительских прав, либо никогда их не получавших.Очевидцев пьяного вождения призывают сообщать об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.