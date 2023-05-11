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На выходных автоинспекторы снова будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Автоинспекторы на выходных вновь будут ловить в столице Урала пьяных водителей. Рейд «Стоп-контроль» проходит в городе с 12 по 14 мая.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что во время рейдов автоинспекторы будут задерживать пьяных водителей, а также автомобилистов, лишенных водительских прав, либо никогда их не получавших.
Очевидцев пьяного вождения призывают сообщать об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что во время рейдов автоинспекторы будут задерживать пьяных водителей, а также автомобилистов, лишенных водительских прав, либо никогда их не получавших.
Очевидцев пьяного вождения призывают сообщать об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.
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