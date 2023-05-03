Составлен апрельский рейтинг выявленных карантинных вредителей в Свердловской области

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Свердловский референтный центр Россельхознадзора подвел итоги работы в апреле по выявлению карантинных вредителей. Всего агрономы ведомства в прошлом месяце обнаружили в подкарантинной продукции 6 видов карантинных вредителей в семи случаях.Первое место в рейтинге заняла красная померанцевая щитовка, ее обнаружили дважды. Остальные пять вредителей делят второе место. В апреле зафиксировано по одному случаю обнаружения следующих вредных карантинных организмов: тутовая щитовка, большой черный еловый усач, западный цветочный (калифорнийский) трипс, малый черный еловый усач, амброзия полыннолистная.Красная померанцевая щитовка укрепила свое лидерство в мае: этот карантинный вредительбыл найден в партиях лимонов и мандаринов, прибывших в Свердловскую область из Турции через Ленинградскую область.Указанный вредитель опасен в основном при зараженности посадочного материала. На фруктах, которые поступают на прилавки магазинов, его присутствие допустимо. Поэтому областное Управление Россельхознадзора разрешило ввоз семи тонн лимонов и трех тонн мандаринов с Красной померанцевой щитовкой.