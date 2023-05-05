Манин парк благоустроили в Верхней Пышме к летнему сезону





– рассказал Алексей Свалов. «Манин парк готовится к летнему сезону. С председателем думы ГО Верхняя Пышма Иваном Зерновым проверили, как здесь реализуется народная программа. Неделю назад всю территорию обработали от клещей, убрали сухую листву. В парке появились новые качели, устанавливают навесы. Уже в скором времени под ними появятся скамейки – дополнительные места отдыха, которые будут защищены от солнца»,





– резюмировал Алексей Свалов. «Манин парк – действительно комфортное место для прогулок и отдыха. Ставлю реализации народной программы в Верхней Пышме твёрдую пять»,

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме к летнему сезону благоустроили городской парк. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов.К открытию готовятся пять точек общепита.С 1 мая здесь начало работать колесо обозрения. По словам директора парка Кирилла Бобровского, оно пользуется популярностью. Особенно красивые виды открываются с него вечером.В парке появились новые иллюминации: «Сердца», «Грифон», «Фонтан» и «Молодой олень».