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Манин парк благоустроили в Верхней Пышме к летнему сезону
Общество
Фото предоставил Алексей Свалов
В Верхней Пышме к летнему сезону благоустроили городской парк. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов.
К открытию готовятся пять точек общепита.
С 1 мая здесь начало работать колесо обозрения. По словам директора парка Кирилла Бобровского, оно пользуется популярностью. Особенно красивые виды открываются с него вечером.
В парке появились новые иллюминации: «Сердца», «Грифон», «Фонтан» и «Молодой олень».
«Манин парк готовится к летнему сезону. С председателем думы ГО Верхняя Пышма Иваном Зерновым проверили, как здесь реализуется народная программа. Неделю назад всю территорию обработали от клещей, убрали сухую листву. В парке появились новые качели, устанавливают навесы. Уже в скором времени под ними появятся скамейки – дополнительные места отдыха, которые будут защищены от солнца»,
– рассказал Алексей Свалов.
К открытию готовятся пять точек общепита.
С 1 мая здесь начало работать колесо обозрения. По словам директора парка Кирилла Бобровского, оно пользуется популярностью. Особенно красивые виды открываются с него вечером.
В парке появились новые иллюминации: «Сердца», «Грифон», «Фонтан» и «Молодой олень».
«Манин парк – действительно комфортное место для прогулок и отдыха. Ставлю реализации народной программы в Верхней Пышме твёрдую пять»,
– резюмировал Алексей Свалов.
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