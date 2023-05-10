В Екатеринбурге зафиксировано превышение вредных веществ в воздухе

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге, Асбестовском и Березовском городских округах, накрывших смогом из-за лесных пожаров, зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации взвешенных частиц в воздухе.Специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» четыре раза в сутки отбирают и исследуют пробы на содержание в воздухе оксида углерода, оксида азота, взвешенных частиц PM 10 и 2,5, диоксида азота, диоксида серы, формальдегида и фенола.Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, в Екатеринбурге выявлено превышение предельно допустимой концентрации взвешенных частиц РМ 2,5 и РМ 10 в пробах, отобранных на улице Горького (1,65 ПДК и 1,31 ПДК соответственно), улице Грибоедова (1,14 ПДК и 1,47 ПДК) и улице Высоцкого (2,71 ПДК и 1,87 ПДК). Показатель «взвешенные вещества РМ 10» превысил норматив в 2,71 раза на улице Родонитовой.В поселке Красноармейском Асбестовского ГО среднесуточная концентрация взвешенных частиц РМ 2,5 превысила ПДК в 3,5 раза, взвешенные частицы РМ 10 – в 6,5 раза, взвешенные – в 1,6 раза. В пробах, отобранных на улице Ладыженского в Асбесте, среднесуточная концентрация взвешенных частиц РМ 2,5 превысила ПДК в 3,7 раза, взвешенных частиц РМ 10 – в 4,5 раза. В воздухе на улице Павлова зафиксировано превышение нормативного содержания взвешенных частиц РМ 2,5 в 4,9 раза и взвешенных частиц РМ 10 в 3,3 раза.В поселке Молодежном Березовского ГО среднесуточные ПДК превышены по показателям «взвешенные частицы РМ 2,5» – в 8,3 раза, «взвешенные частицы РМ 10» – в 4,8 раза. В поселке Ключевске выявлено превышение среднесуточных ПДК по показателям «взвешенные частицы РМ 2,5» – в 8,8 раза, «взвешенные частицы РМ 10» – в 5,3 раза.В поселке Первомайском Режевского ГО и Алапаевске максимально разовая концентрация взвешенных веществ определяется на уровне 1 ПДК, п по среднесуточным показателям превышений нет.Пробы, отобранные в других населенных пунктах Свердловской области, по другим показателям соответствуют гигиеническим нормативам.