Жителям Каменского района незаконно начисляли плату за коммунальные услуги

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Каменском районе возбудили уголовное дело по факту хищения денег местных жителей управляющей компанией с помощью незаконного начисления платы за коммунальные услуги.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, во время проверки выявлен факт незаконного предъявления управляющей компанией «Дирекция единого заказчика Каменского городского округа» платы за жилищные услуги жителям домов.Жилые дома в селах Сосновское и Новоисетское являются домами блокированной застройки. Они отсутствуют в перечне многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми осуществляет управляющая организация. При этом управляющая компания незаконно начисляла плату за жилищно-коммунальные услуги, в том числе за содержание жилья.Так, был незаконно произведен расчет и начисление платы за жилищные услуги жителям трех домов на сумму более 207 тысяч рублей. Часть этой суммы жители оплатили.Прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. По факту незаконных действий должностных лиц управляющей компании возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество).